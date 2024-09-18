Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу, тож радимо перебувати в укритті до закінчення небезпеки.

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У Сумах чули вибух

Орієнтовно о 14:42 на території Сумської області пролунав сигнал повітряної тривоги, пов'язаний, як повідомляли у Повітряних силах, з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Через понад годину, о 16:02, з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– зазначили кореспонденти Суспільного.

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До слова, у Сумах увечері 17 вересня також пролунала серія вибухів, а потім ще й уночі 18 числа. Ймовірно, ввечері ворог міг атакувати КАБами, адже раніше Повітряні сили попереджали про загрозу. Про причину нічних вибухів точної інформації немає, найімовірніше вони сталися через атаку "Шахедів".