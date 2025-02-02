Россияне пытаются нанести своими атаками как можно больше вреда и вызвать как можно больше смертей. Для этого враг начал запуск обновленных "Шахедов" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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БПЛА севернее Полтавы курсом на запад.
Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА.
Несколько групп ударных вражеских БПЛА на Херсонщине движутся в северном направлении, вектор движения Кривой Рог.
БПЛА на севере Сумщины движется на юг.
Военные предупредили об опасности применения ударных БПЛА для Харьковщины.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников на Херсонщине.
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