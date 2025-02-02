Россияне пытаются нанести своими атаками как можно больше вреда и вызвать как можно больше смертей. Для этого враг начал запуск обновленных "Шахедов" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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21:35, 2 февраля БПЛА севернее Полтавы курсом на запад.

21:35, 2 февраля Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:23, 2 февраля Несколько групп ударных вражеских БПЛА на Херсонщине движутся в северном направлении, вектор движения Кривой Рог. БПЛА на севере Сумщины движется на юг.

20:58, 2 февраля Военные предупредили об опасности применения ударных БПЛА для Харьковщины.

20:52, 2 февраля Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников на Херсонщине.

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