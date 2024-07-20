Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:35, 20 июля Мониторинговые каналы сообщили о примерно 8 дронов-камикадзе, которые движутся с юга.