Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:35, 20 липня Моніторингові канали повідомили про приблизно 8 дронів-камікадзе, які рухаються з півдня.