Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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21:35, 20 липня
Моніторингові канали повідомили про приблизно 8 дронів-камікадзе, які рухаються з півдня.
21:23, 20 липня
Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА,
– повідомили у Повітряних силах.