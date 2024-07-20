Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації. Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року.
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Воєнний стан продовжать
За словами народного депутата Ярослава Железняка, в найближчі дні Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради два закони:
- Про продовження дії воєнного стану
- Про продовження загальної мобілізації
Відповідно на наступному тижні, десь 22 – 25 липня, відбудеться голосування у Комітеті і потім Раді,
– написав нардеп.
За словами Железняка, воєнний стан і мобілізацію, ймовірно, продовжать знову на 90 днів – до 9 листопада 2024.
24 лютого 2022 року Рада схвалила запровадження Президентом Володимиром Зеленським воєнного стану у зв'язку із початком Росією війни та оголошення та проведення загальної мобілізації.