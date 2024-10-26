Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго". Председатель ОВА Сергей Тюрин рассказал о последствиях российской атаки "Шахедами".

Смотрите также Россия ударила "Шахедом" по дому в Киеве: погиб ребенок, пострадали люди

Отключение света в Хмельницкой области из-за атаки "Шахедами"

В результате российской атаки на Хмельнитчину есть повреждения электросетей.

Частично отсутствует электрическая энергия у потребителей микрорайонов Заречье, Озерная, Гречаны, Центр и населенных пунктов северной части Хмельницкой общины,

– заявили в облэнерго в 10:29.

Также отметили, что оперативные переключения и аварийно-восстановительные работы будут осуществляться после отбоя тревоги.

Читайте также Атака на Днепр: повреждена одна из важнейших больниц Украины, – имени Мечникова

Обратите внимание! Узнать подробнее об отключении можно на сайте облэнерго в разделе "Отключения", или с помощью чат-ботов.

Кстати, председатель ОВА сообщил в телеграмме, что во время воздушных тревог в Хмельницкой области 26 октября силы ПВО сбили 8 БпЛА типа "Shahed". Также подтвердил, что в результате вражеской атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в частности, в областном центре.

Из-за атаки повреждены помещения гостиницы и окна в двух домах,

– отметил Сергей Тюрин.

Добавил, на месте обстрела работают соответствующие службы. Также чиновник отметил, что энергетики делают все, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

"Раненых или погибших среди гражданского населения нет. Спасибо нашим ВСУ!" – подчеркнул председатель ОВА.