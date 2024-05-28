В Воздушных силах сообщают об опасности. Редакция 24 Канала призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Воздушных силах предупредили, что БпЛА на Кировоградщине движется в направлении Черкасской области.
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.
Херсонская и Николаевская области – отбой тревоги.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Отбой угрозы для Днепропетровской и Запорожской областей.
Ударный БпЛА в Николаевской области движется в северо-западном направлении!
Карта воздушных тревог по состоянию на эту минуту
"Шахед" в Днепропетровской области приближается к Новомосковску.
Фиксируется движение БпЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Николаевской области.
Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской и Запорожской областей.