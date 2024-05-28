В Воздушных силах сообщают об опасности. Редакция 24 Канала призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы и загорелся пожар

03:26, 28 мая В Воздушных силах предупредили, что БпЛА на Кировоградщине движется в направлении Черкасской области.

03:22, 28 мая Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.

03:21, 28 мая Херсонская и Николаевская области – отбой тревоги.

02:51, 28 мая Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

02:37, 28 мая Отбой угрозы для Днепропетровской и Запорожской областей.

02:36, 28 мая Ударный БпЛА в Николаевской области движется в северо-западном направлении!

02:32, 28 мая Карта воздушных тревог по состоянию на эту минуту

02:19, 28 мая "Шахед" в Днепропетровской области приближается к Новомосковску.

02:14, 28 мая Фиксируется движение БпЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Николаевской области.