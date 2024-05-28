У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. Редакція 24 Каналу закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Повітряних силах попередили, що БпЛА на Кіровоградщині рухається у напрямку Черкаської області.
Повітряну тривогу оголосили на Черкащині.
Херсонська та Миколаївська області – відбій тривоги.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Відбій загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Ударний БпЛА на Миколаївщині рухається у північно-західному напрямку!
Мапа повітряних тривог станом на цю хвилину
"Шахед" на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська.
Фіксується рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей.