У Повітряних силах повідомляють про небезпеку. Редакція 24 Каналу закликає жителів областей, де оголошено тривогу прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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03:26, 28 травня У Повітряних силах попередили, що БпЛА на Кіровоградщині рухається у напрямку Черкаської області.

03:22, 28 травня Повітряну тривогу оголосили на Черкащині.

03:21, 28 травня Херсонська та Миколаївська області – відбій тривоги.

02:51, 28 травня Наразі повітряну тривогу оголошено у Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

02:37, 28 травня Відбій загрози для Дніпропетровської та Запорізької областей.

02:36, 28 травня Ударний БпЛА на Миколаївщині рухається у північно-західному напрямку!

02:32, 28 травня Мапа повітряних тривог станом на цю хвилину

02:19, 28 травня "Шахед" на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська.

02:14, 28 травня Фіксується рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.