Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:23, 3 октября В Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за вероятной угрозы применения ударных беспилотников. Воздушные силы сообщают о возможной работе противовоздушной обороны в регионе.