Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то пройдите в укрытие. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где летят "Шахеды"
20:50, 4 декабря
Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области. Курс – западный, юго-западный.
20:31, 4 декабря
Группа БПЛА на севере Сумской области движется юго-западным курсом.
20:14, 4 декабря
Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Сумской области,
– Воздушные силы.