Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то пройдите в укрытие. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

20:50, 4 декабря Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области. Курс – западный, юго-западный.

20:31, 4 декабря Группа БПЛА на севере Сумской области движется юго-западным курсом.