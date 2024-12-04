Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то пройдіть в укриття. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
20:50, 4 грудня
Нові ворожі БпЛА на сході Сумської області. Курс – західний, південно-західний.
20:31, 4 грудня
Група БпЛА на півночі Сумської області рухається південно-західним курсом.
20:14, 4 грудня
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Сумської області,
– Повітряні сили.