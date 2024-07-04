Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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00:28, 4 июля Еще группы БпЛА из Курской области через Сумскую-Черниговскую области, западным/юго-западным курсом,

– отметили в Воздушных силах.

00:26, 4 июля По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

23:49, 3 июля По данным Воздушных сил, новая группа БпЛА заходит на Сумщину из Курской области. Фиксируется БпЛА в восточной части Черниговской области – курс западный.

23:30, 3 июля БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа,

– написали в Воздушных силах.