Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Еще группы БпЛА из Курской области через Сумскую-Черниговскую области, западным/юго-западным курсом,
– отметили в Воздушных силах.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
По данным Воздушных сил, новая группа БпЛА заходит на Сумщину из Курской области.
Фиксируется БпЛА в восточной части Черниговской области – курс западный.
БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа,
– написали в Воздушных силах.
Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА для Сумской и Черниговской областей.