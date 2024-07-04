Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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00:26, 4 липня Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

23:49, 3 липня За даними Повітряних сил, нова група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області. Фіксується БпЛА в східній частині Чернігівської області – курс західний.

23:30, 3 липня БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа,

– написали у Повітряних силах.