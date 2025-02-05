Где движутся вражеские БпЛА и в каких областях есть опасность, сообщает 24 Канал. В случае приближения вражеских дронов находитесь в безопасном месте.
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Где фиксируются вражеские БпЛА
Вражеский ударный БпЛА над Сумами.
Черкасская область Звенигородский район – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!
Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.
Черкасская область Черкасский и Золотоношский районы – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.
Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении.
Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с севера.
БпЛА на юго-западе Сумщины, курс – западный/юго-западный;
БпЛА в центре Кировоградщины, курс – западный западный;
БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный;
БпЛА на юге и севере Харьковщины, курс – северный/южный;
БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока!
Новые группы вражеских БпЛА заходят на юго-восток Днепропетровщины через Запорожскую область с ВОТ.
- БпЛА на севере и в центре Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожской области, курс – северный;
- БпЛА на юге и востоке Харьковщины, курс – северо-восточный.
Запорожская и Донецкая области – активность вражеских разведывательных БпЛА.
Новые вражеские БпЛА заходят на Днепропетровщину через Запорожскую область с ВОТ.
Обновление информации о движении вражеских БпЛА:
- БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на границе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей, курс – западный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северный;
- БпЛА на юге Харьковской области, курс – северный.
Над юго-восточной частью Запорожья пролетает вражеский БпЛА. Будьте осторожны!
Обновление информации о вражеских БпЛА:
БпЛА на западе Сумской области и на востоке Черниговской области, курс – юго-западный;
БпЛА на юго-востоке Харьковской области, курс – западный/северо-западный;
БпЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северный.
Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донецкую и Сумскую области.
Донецкая, Харьковская, Черниговская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на севере Сумщины, курс – западный/юго-западный.