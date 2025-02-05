Де рухаються ворожі БпЛА та в яких областях є небезпека, повідомляє 24 Канал. У разі наближення ворожих дронів перебувайте в безпечному місці.
Дивіться також Більше, ніж за два попередні роки: скільки ворожих артсистем ЗСУ знищили в 2024 році
Оновлення інформації щодо ворожих БпЛА:
БпЛА на заході Сумщини і на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс – західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.
Донецька, Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на півночі Сумщини, курс – західний/південно-західний.