О ситуации на фронте, военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак и других главных новостях 5 февраля рассказывает 24 Канал.
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В Киеве ночью раздавались взрывы
В ночь на 5 февраля в Киеве раздавались взрывы.
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА и возможной работе ПВО.
На левом берегу столицы работают силы ПВО,
– писал Виталий Кличко в 00:26.
В Харькове прогремели взрывы, есть несколько прилетов в разных районах
В Харькове ночью прогремели два взрыва из-за атаки "Шахедами".
Враг попал по административному зданию в Салтовском районе.
Атаки врага продолжались на всех фронтах, но ISW зафиксировал продвижение только на одном направлении
Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой.
Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска.
На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск.
3 и 4 февраля российские войска атаковали возле Большой Новоселки, на север возле Нового Комара и на юго-запад возле Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они напрасно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского.
Дроны поразили нефтебазу в Краснодарском крае
В Краснодарском крае России ночью 5 февраля "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов". Такое заявление сделали местные власти.
Однако, очевидцы показали кадры, на которых видно пожар и прилет.
Украинские осинтеры предполагают, что речь идет о нефтебазе ООО "Албашнефть". Ведь это единственное нефтеперерабатывающее предприятие, расположено возле Каневского района в Краснодарском крае.
Переговоры между Украиной и Россией идут хорошо, – Трамп
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно российско-украинских переговоров. Он не привел детали, но сказал, что процесс движется.
По его словам, США общаются не только с Киевом и Москвой.
У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, учитывая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии на самом деле идут достаточно хорошо,
– отметил он.
Украина не может вернуть все свои территории сегодня, – Зеленский
Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватны, мы не можем терять миллионы людей,
– четко сказал президент Зеленский.
Украина никогда не признает оккупированные территории такими, принадлежащими в состав России. Пусть кто бы этого ни хотел – Путин или кто-то другой.
Мы не можем ни нарушать присягу, которую мы давали людям, которые отдали свою жизнь ради нас в этой войне. Мы не можем нарушать конституцию и мы не можем признавать оккупированные территории российскими,
– объяснил Зеленский.
Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну в Украине, Майк Волц
Завершение войны в Украине должно произойти на справедливых условиях. Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в очередной раз подтвердил желание Дональда Трампа положить конец войне.
Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить,
– отметил Майк Волц.