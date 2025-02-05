06:18, 5 февраля

Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой.

Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска.

На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск.

3 и 4 февраля российские войска атаковали возле Большой Новоселки, на север возле Нового Комара и на юго-запад возле Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они напрасно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского.