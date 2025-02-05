Хотя атаки российской армии происходили едва ли не на всех направлениях. 24 Канал публикует основные выводы отчета ISW и карты боев.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 5 февраля

Российские войска 4 февраля продолжили наземные атаки в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой.

в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Не было продвижений у них и на Харьковщине в районе Волчанска, на Лиманском направлении и в сторону Боровой. Но на Купянском направлении россияне продвинулись. Они наступали на восток от города в районе Петропавловки и на юго-восток в районе Песчаного. Геолокационные кадры показывают продвижение в центр Западного, что к северу от Купянска.

Боевые действия в Украине и России за 4 февраля / Карты ISW

На Северском направлении оккупанты продолжали наступать, но подтверждённых продвижений не сделали . То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск.

. То же касается атак на Часов Яр, на Торецк, в районе Курахово и даже на Покровск. 3 и 4 февраля российские войска атаковали у Великой Новоселки, на север у Нового Комара и на юго-запад у Новоселки, но не продвигались. Это же касается и Запорожской области и Днепровского направления. Там они тщетно атаковали к востоку от Херсона в районе Антоновки и Приднепровского.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись только под Купянском.