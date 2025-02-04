Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

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Россияне наступают медленнее, хотя имеют значительные потери

Аналитики обратили внимание на сообщение Минобороны Украины, в котором сказано, что в январе 2025 года россияне потеряли 48 240 солдат – то есть более трех российских мотострелковых дивизий. Это делает январь вторым по величине потерь с момента полномасштабного вторжения.

Согласно геолокационным кадрам, в январе россияне захватили примерно 498 квадратных километров в январе в Украине и Курской области, что составляет примерно 16,1 квадратного километра в день. Таким образом враг терял 96 военных на один квадратный километр.

В то же время по данным Минобороны в декабре 2025 года россияне потеряли 48 670 единиц личного состава – это рекорд с начала большой войны. За месяц россиянам удалось занять 593 километра квадратных.

Снижение захваченной территории на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года, в сочетании с аналогичным месячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такой же высокий уровень потерь, несмотря на достижение меньших территориальных продвижений в ближайшей перспективе,

– указывают аналитики.

Ранее ISW отмечал, что продвижение России замедлилось с ноября 2024 года по декабрь 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, допустило рекордный уровень потерь личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большим территориальным завоеваниям", – указывают в ISW.

В то же время непонятно, будут ли россияне готовы нести такие потери, если скорость их продвижения продолжает снижаться, поскольку они наступают на более укрепленные населенные пункты, – такие как Покровск.