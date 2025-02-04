Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

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Росіяни наступають повільніше, хоча мають значні втрати

Аналітики звернули увагу на повідомлення Міноборони України, у якому сказано, що у січні 2025 року росіяни втратили 48 240 солдатів – тобто понад три російські мотострілецькі дивізії. Це робить січень другим за величиною втрат з моменту повномасштабного вторгнення.

Згідно з геолокаційними кадрами, у січні росіяни захопили приблизно 498 квадратних кілометрів у січні в Україні та Курській області, що становить приблизно 16,1 квадратного кілометра на день. Таким чином ворог втрачав 96 військових на один квадратний кілометр.

Водночас за данними Міноборони у грудні 2025 року росіяни втратили 48 670 одиниць особового складу – це рекорд з початку великої війни. За місяць росіянам вдалося зайняти 593 кілометри квадратних.

Зниження захопленої території на 100 квадратних кілометри в період з грудня 2024 року по січень 2025 року, у поєднанні з аналогічним місячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такий самий високий рівень втрат, незважаючи на досягнення менших територіальних просувань у найближчій перспективі,

– вказують аналітики.

Раніше ISW зазначав, що просування Росії сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордний рівень втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням", – вказують в ISW.

Водночас незрозуміло, чи будуть росіяни готові нести такі є втрати, якщо швидкість їхнього просування продовжує знижуватися, оскільки вони наступають на більш укріплені населені пункти, – такі як Покровськ.