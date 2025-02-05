Хоча атаки російської армії відбувалися чи не на всіх напрямках. 24 Канал публікує основні висновки звіту ISW та карти боїв.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 5 лютого

Російські війська 4 лютого продовжили наземні атаки у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Не було просувань у них і на Харківщині в районі Вовчанська, на Лиманському напрямку та у бік Борової.

у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Не було просувань у них і на Харківщині в районі Вовчанська, на Лиманському напрямку та у бік Борової. Але на Куп'янському напрямку росіяни просунулися. Вони наступали на схід від міста в районі Петропавлівки та на південний схід в районі Піщаного. Геолокаційні кадри показують просування у центр Західного, що на північ від Куп'янська.

Бойові дії в Україні та Росії за 4 лютого / Карти ISW

На Сіверському напрямку окупанти продовжували наступати, але підтверджених просувань не зробили . Те саме стосується атак на Часів Яр, на Торецьк, в районі Курахового і навіть на Покровськ.

. Те саме стосується атак на Часів Яр, на Торецьк, в районі Курахового і навіть на Покровськ. 3 і 4 лютого російські війська атакували біля Великої Новосілки, на північ біля Нового Комара та на південний захід біля Новосілки, але не просувалися. Це ж стосується і Запорізької області та Дніпровського напрямку. Там вони марно атакували на схід від Херсона в районі Антонівки та Придніпровського.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися лише під Куп'янськом.