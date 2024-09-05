Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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23:13, 5 сентября Скоростная цель на Черниговщине,

– сообщили в Воздушных силах.

23:07, 5 сентября В Киевской, Черниговской, Полтавской областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

22:59, 5 сентября Группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.

22:33, 5 сентября "Кировоградщина - угроза ударных БпЛА", – предупредили защитники неба.

22:14, 5 сентября Вражеские дроны движутся из Херсонской области в Николаевскую в северо-западном направлении.

