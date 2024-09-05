Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Скоростная цель на Черниговщине,
– сообщили в Воздушных силах.
В Киевской, Черниговской, Полтавской областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Группа вражеских БпЛА приближается к Южноукраинску с востока.
"Кировоградщина - угроза ударных БпЛА", – предупредили защитники неба.
Вражеские дроны движутся из Херсонской области в Николаевскую в северо-западном направлении.
Угроза ударных БпЛА с юга,
– написали в Воздушных силах.