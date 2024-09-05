Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Швидкісна ціль на Чернігівщині,
– повідомили у Повітряних силах.
У Київській, Чернігівській, Полтавській областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.
"Кіровоградщина - загроза ударних БпЛА", – попередили оборонці неба.
Ворожі дрони рухаються з Херсонської області у Миколаївську у північно-західному напрямку.
Загроза ударних БпЛА з півдня,
– написали у Повітряних силах.