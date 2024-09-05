Відповідне питання було обговорено на засіданні Ради оборони. Зауважимо, що евакуація з п'яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів відбуватиметься у кілька етапів.

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Які міста Сумщини буде евакуйовано

Як повідомили в ОВА, її очільник Володимир Артюх під час засідання координаційного штабу Шосткинського району у Глухові обговорив першочергові заходи з евакуації в цьому районі.

Зокрема, на нараді було відзначено, що Глухів, Есмань та Свеса наразі найбільше страждають від інтенсивних ворожих обстрілів.

Враховуючи те, що росіяни щодня завдають десятки ударів, внаслідок чого гинуть люди та є руйнування інфраструктури та житла, на засіданні Ради оборони вирішили розширити список населених пунктів, які підлягають евакуації.

"А саме, ще 5 населених пунктів Шосткинського і Конотопського районів підлягають обов’язковій евакуації: Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, Манухівка та Іванівка, Конотопського району", – зазначили в ОВА.