У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив: держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Зараз Україна реалізує це власними дронами і ракетами, але потрібна допомога Заходу з дозволом на удари далекобійною зброєю. А ще президент увів санкції проти суб'єктів російської авіапромисловості.

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Удар по закладу освіти в Сумах 1 вересня

Російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста,

– мовиться в повідомленні місцевої ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби, людям надають медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки ще уточнюють.

"Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей!" – підкреслили в Сумській ОВА.

Також там нагадали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко додав: 2 вересня з восьмої ранку у 22 школі буде розгорнутий штаб. Прийом здійснюватимуть з 9:00.

Ворог б'є по цивільних

Під час вечірнього обстрілу Сум було пошкоджене одне з промислових підприємств міста. Зруйноване виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля та три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. Поранення зазнала 42-річна працівниця підприємства.