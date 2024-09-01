В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил: государство-террорист должно почувствовать, что такое война. Сейчас Украина реализует это собственными дронами и ракетами, но нужна помощь Запада с разрешением на удары дальнобойным оружием. А еще президент ввел санкции против субъектов российской авиапромышленности.

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Удар по учебному заведению в Сумах 1 сентября

Российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня вечером, 1 сентября, враг совершил ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Здание находится среди жилого микрорайона города,

– говорится в сообщении местной ОВА.

На месте работают все необходимые службы, людям оказывают медицинскую помощь. Последствия вражеской атаки еще уточняют.

"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!" – подчеркнули в Сумской ОВА.

Также там напомнили соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко добавил: 2 сентября с восьми утра в 22 школе будет развернут штаб. Прием будут осуществлять с 9:00.

Враг бьет по гражданским

Во время вечернего обстрела Сум было повреждено одно из промышленных предприятий города. Разрушено производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Также поврежден цех одного из местных заводов. Ранения получила 42-летняя работница предприятия.