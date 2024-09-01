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Вибухи у Сумах

За інформацією "Суспільного", о 15:27 у Сумах пролунало два вибухи, а вже невдовзі ще декілька. Містяни повідомляють про задимлення у місті.

Зазначимо, що тривога у Сумській області зберігається з 09:16 – тобто вона триває більш як 6 годин.

Ще о 1З годині Повітряні сили писали, що на Сумщині існує загроза застосування балістичного озброєння. Моніторингові пабліки також повідомляли про загрозу ударів КАБами у різних районах. Зокрема, існував ризик і для Сумського району, включно з Сумами.

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