24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:49, 5 декабря

Новая группа БпЛА на Сумщине,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях.

19:33, 5 декабря

Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова.

19:19, 5 декабря

Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!