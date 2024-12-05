24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:49, 5 декабря Новая группа БпЛА на Сумщине,

– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях.

19:33, 5 декабря Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова.