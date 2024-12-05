24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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19:49, 5 декабря
Новая группа БпЛА на Сумщине,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы призывают жителей Конотопа оставаться в укрытиях.
19:33, 5 декабря
Группа БпЛА движется с севера области в направлении Чернигова.
19:19, 5 декабря
Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!