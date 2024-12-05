24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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19:49, 5 грудня
Нова група БпЛА на Сумщині,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили закликають мешканців Конотопу залишатись в укриттях.
19:33, 5 грудня
Група БпЛА рухається із півночі області в напрямку Чернігова.
19:19, 5 грудня
Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!