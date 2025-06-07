Россия увеличивает количество дронов, которые запускает по Украине, пока до 500 за раз, с тенденцией к росту. Юрий Игнат объяснил, может ли противник атаковать сразу 1 000 БпЛА за ночь, передает 24 Канал.
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Где объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Группа ударных БпЛА в направлении Криворожского района Днепропетровщины.
Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают реку Днепр вблизи Берислава.
Первый "Шахед" на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога!
Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА!
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!