Россия увеличивает количество дронов, которые запускает по Украине, пока до 500 за раз, с тенденцией к росту. Юрий Игнат объяснил, может ли противник атаковать сразу 1 000 БпЛА за ночь, передает 24 Канал.

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Где объявлена воздушная тревога: смотрите карту

22:39, 7 июня Группа ударных БпЛА в направлении Криворожского района Днепропетровщины.

22:09, 7 июня Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают реку Днепр вблизи Берислава.

21:38, 7 июня Первый "Шахед" на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога!

21:06, 7 июня Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА!

19:44, 7 июня Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!



