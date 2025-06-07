Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз, з тенденцією до зростання. Юрій Ігнат пояснив, чи може противник атакувати одразу 1 000 БпЛА за ніч, передає 24 Канал.

Дивіться також НАТО не має протидії, – РНБО про нову загрозливу зброю, яку використовують росіяни

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться карту

22:39, 7 червня Група ударних БпЛА у напрямку Криворізького району Дніпропетровщини.

22:09, 7 червня Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають річку Дніпро поблизу Берислава.

21:38, 7 червня Перший "Шахед" на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу!

21:06, 7 червня Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:44, 7 червня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!



