Россия продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером враг в очередной раз запустил "Шахеды", из-за которых в ряде регионов объявили воздушную тревогу. 24 Канал расскажет вам, что известно об очередной атаке ударными БПЛА по территории нашей страны.

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Где существует угроза атаки "Шахедами"

8 марта

7 марта