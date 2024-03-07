Россия продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. Поздно вечером враг в очередной раз запустил "Шахеды", из-за которых в ряде регионов объявили воздушную тревогу.
24 Канал расскажет вам, что известно об очередной атаке ударными БПЛА по территории нашей страны.
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