Росія продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері ворог вкотре запустив "Шахеди", через які у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розповість вам, що відомо про чергову атаку ударними БпЛА по території нашої країни.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 березня

00:14 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області!

00:06 Група "Шахедів" на Кіровоградщині рухається в Уманському напрямку!

00:03 Повітряні сили попередили про: "Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ!

Група БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

7 березня

23:57 Повітряні сили попереджають: Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!

23:56 Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині.

23:50 Повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області.

23:39 Станом на цю хвилину повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.

23:30 Повітряні сили пишуть: "Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу!

Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!

23:24 Відомо про ще один вибух в Одесі.

23:12 Повітряні сили пишуть: "Шахеди" наближаються до Одеси, Затоки, Коблева!"

23:11 Журналісти 24 Каналу сповістили про те, що в Одесі пролунали вибухи.

23:08 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

23:02 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" на півдні Миколаївщини та рухається на Одещину та ще кілька нових груп дронів-камікадзе з Чорного моря рухаються на Одесу, Затоку.

23:01 Олег Кіпер звернувся до меканців Одеси й Одеського району. Їх також закликав перебувати в укриттях, якщо вони досі не там.

22:49 Також Повітряні сили зазначають, що чергова група "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Затоки.

22:45 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців регіону. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тих, хто перебуває у Білгород-Дністровському районі.

22:44 ПС попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Затоки з Чорного моря.

22:42 Також Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять на Херсонщину, а також Миколаївщину з півдня.

22:32 Повітряні сили написали, що група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одещини.