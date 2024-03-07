Росія продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері ворог вкотре запустив "Шахеди", через які у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розповість вам, що відомо про чергову атаку ударними БпЛА по території нашої країни.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 березня

7 березня