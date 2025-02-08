В сети показали, как в ночь на субботу, 8 февраля, работали украинские защитники неба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Воздушных сил.

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Как ночью 8 февраля работала ПВО

Воздушные силы опубликовали кадры боевой работы в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

На кадрах видно сбитие нескольких российских дронов.

Сбитие российских БпЛА: смотрите видео

Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим,

– отмечают военные.

Напомним, что в ночь на 8 февраля Россия запустила по Украине 139 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов из Курска, Орла, Миллерова, Брянска, Шаталова.

По состоянию на 9:00 Воздушные силы подтвердили сбитие 67 вражеских дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Еще 71 российский беспилотник-имитатор был локально потерян, к счастью, без негативных последствий.

Но, к сожалению, после атаки есть разрушения на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Киевщине.