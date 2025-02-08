Для нанесения дронового удара противник использовал почти 140 воздушных целей. 67 БПЛА были сбиты силами ПВО. Известно, что работа противовоздушной обороны велась и в пределах Киевской области, передает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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Какие последствия атаки России на Киевскую область

Местные власти сообщили, что на территории региона есть сбитые вражеские цели. В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания травяного настила. Также в районе Фастова обломки беспилотника повредили частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

Все пожары ликвидированы. К счастью, пострадавших нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Напомним, что в Сумах в результате попадания российского БПЛА в частный дом вспыхнул пожар.