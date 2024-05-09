В ночь на 9 мая вражеский “Шахед” попал в здание бывшего дома культуры в Первомайское. Там вспыхнул пожар.
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В ГСЧС показали последствия обстрела
В результате попадания дрона здание бывшего дома культуры в Первомайское частично разрушено. На месте прилета начался пожар, который охватил 200 квадратных метров.
Спасатели уже ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.
В пресс-службе ГСЧС показали кадры с места пожара:
Напомним, ранее сообщалось, что ночью россияне выпустили 20 "Шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Защитникам неба удалось сбить 17 дронов из 20. Все беспилотники уничтожили в пределах Одесской области.
Также утром на Николаевщину залетел, предварительно, разведывательный БпЛА. По нему работали силы ПВО.
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Ситуация в Николаевской области
Кроме атаки дронами, вчера, 8 мая, россияне наносили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также враг обстрелял из артиллерии территорию Куцурубской громады.
К счастью, пострадавших в результате этих обстрелов нет.
- К слову, во время массированной атаки в ночь на 8 мая враг запустил по Украине 21 беспилотник. Силы ПВО сбили 20 из них.
- Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш предположил, что таким образом россияне хотели максимально усложнить отражение воздушного нападения.
- Всего во время этого обстрела оккупанты выпустили 76 средств воздушного нападения. ПВО уничтожила 59 целей – 20 дронов и 39 ракет.