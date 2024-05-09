У ніч на 9 травня ворожий "Шахед" влучив у будівлю колишнього будинку культури в Первомайське. Там спалахнула пожежа.
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У ДСНС показали наслідки обстрілу
Внаслідок влучання дрона будівлю колишнього будинку культури у Первомайське частково зруйновано. На місці прильоту почалася пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
Рятувальники вже ліквідували займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У пресслужбі ДСНС показали кадри з місця пожежі:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі росіяни випустили 20 "Шахедів" із мису Чауда в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів із 20. Усі безпілотники знищили в межах Одеської області.
Також зранку на Миколаївщину залетів, попередньо, розвідувальний БпЛА. По ньому працювали сили ППО.
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Ситуація у Миколаївській області
Окрім атаки дронами, вчора, 8 травня, росіяни завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також ворог обстріляв з артилерії територію Куцурубської громади.
На щастя, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.
- До слова, під час масованої атаки у ніч проти 8 травня ворог запустив по Україні 21 безпілотник. Сили ППО збили 20 з них.
- Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш припустив, що таким чином росіяни хотіли максимально ускладнити відбиття повітряного нападу.
- Загалом під час цього обстрілу окупанти випустили 76 засобів повітряного нападу. ППО знищила 59 цілей – 20 дронів та 39 ракет.