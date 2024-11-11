24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Ночью россияне атаковали 2 ракетами и 74 дронами: сколько удалось сбить
12:43, 11 ноября
Внимание! Новая группа вражеских БПЛА из Курской области России на Сумщину,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
12:32, 11 ноября
- Группа "Шахедов" из Сумской области летит в направлении Полтавской.
- "Шахед" на юге Полтавской области движется курсом на Кременчуг.
12:24, 11 ноября
"Шахеды" продолжают движение на Черниговскую область.
12:10, 11 ноября
Группа вражеских БПЛА фиксируется в Сумской области. Летят курсом на Ромны.