24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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12:43, 11 ноября Внимание! Новая группа вражеских БПЛА из Курской области России на Сумщину,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

12:32, 11 ноября Группа "Шахедов" из Сумской области летит в направлении Полтавской.

"Шахед" на юге Полтавской области движется курсом на Кременчуг.

12:24, 11 ноября "Шахеды" продолжают движение на Черниговскую область.