24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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12:43, 11 листопада
Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області Росії на Сумщину,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
12:32, 11 листопада
- Група "Шахедів" із Сумської області летить у напрямку Полтавської.
- "Шахед" на півдні Полтавської області рухається курсом на Кременчук.
12:24, 11 листопада
"Шахеди" продовжують рух на Чернігівську область.
12:10, 11 листопада
Група ворожих БпЛА фіксується у Сумській області. Летять курсом на Ромни.