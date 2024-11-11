24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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12:43, 11 листопада Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області Росії на Сумщину,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

12:32, 11 листопада Група "Шахедів" із Сумської області летить у напрямку Полтавської.

"Шахед" на півдні Полтавської області рухається курсом на Кременчук.

12:24, 11 листопада "Шахеди" продовжують рух на Чернігівську область.