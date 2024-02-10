Разрушена большая часть улицы. Возгорание возникло из-за утечки топлива, которое стекало в низину словно огненная река, передает 24 Канал.

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Спасенные люди пытались тушить пожар. Однако такую смесь чрезвычайно сложно ликвидировать без специальной техники и мощного напора воды. Гражданские с ожогами рук спасались огородами, потому что выйти через собственную калитку, которая ведет на улицу, просто не могли. Стояла огненная река. Все пылало.

Соседи стали нам стучать. Такой был грохот, что моя жена сказала убегать. А я такой: "Там же бахнуло, не у нас". Выглянул в окошко, вышел на улицу, открыл калитку, а тут все горит и нельзя выйти. Мы побежали огородами. Огонь от соседей добрался к нам во двор и дальше по тротуару пошел,

– рассказал житель сгоревшего дома Александр.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Спасатели нашли тела погибших людей, но продолжаются поиски останков местной семьи из 5 человек: супружеская пара и трое детей. Идентифицировать их можно будет только по ДНК. На месте уже работает лаборатория.

Возгорание было похожим на лесной пожар, когда пламя перекидывается с дома на дом. Однако в Харькове было гораздо хуже. Большая температура, что даже бетонный столб рассыпается под рукой. 15 гражданских помещений полностью сгорели и многие получили повреждения. Пока не удалось идентифицировать, какой тип "Шахедов" нанес удар.