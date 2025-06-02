06:10, 2 июня

В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.

Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.

В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.