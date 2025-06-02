О ситуации на фронте и международной арене, последствия российских обстрелов , главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Операция "Паутина": Зеленский сказал, сколько дронов по России было запущено

06:25, 2 июня

5 человек погибли, 9 – получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область

В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области:

  • был 1 ракетный удар по Запорожью.
  • произошло 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Копани.
  • 351 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чарівне, Новодаровку, Васиновку.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское.
  • 223 артудара пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Гуляйполя Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
  • Поступило 56 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
06:13, 2 июня

Харьков был под атакой дронов и ракет

  • Ночью 2 июня враг ударил дронами по Холодногорскому району. В результате атаки повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Пострадали 6 человек, среди них – семилетний мальчик.
  • Под утро противник ударил двумя баллистическими ракетами по Киевскому району. Одна попала возле многоэтажного дома. Другая ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы. Пострадавших нет.
06:11, 2 июня

Президентом Польши становится антиукраинский кандидат

Президентом Польши становится Кароль Навроцкий, который построил свою кампанию на антиукраинских нарративах.

06:10, 2 июня

Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия была снова под атакой беспилотников

В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.

Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.

В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.