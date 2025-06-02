О ситуации на фронте и международной арене, последствия российских обстрелов , главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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5 человек погибли, 9 – получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область
В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области:
- был 1 ракетный удар по Запорожью.
- произошло 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Копани.
- 351 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чарівне, Новодаровку, Васиновку.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское.
- 223 артудара пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Гуляйполя Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
- Поступило 56 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Харьков был под атакой дронов и ракет
- Ночью 2 июня враг ударил дронами по Холодногорскому району. В результате атаки повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Пострадали 6 человек, среди них – семилетний мальчик.
- Под утро противник ударил двумя баллистическими ракетами по Киевскому району. Одна попала возле многоэтажного дома. Другая ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы. Пострадавших нет.
Президентом Польши становится антиукраинский кандидат
Президентом Польши становится Кароль Навроцкий, который построил свою кампанию на антиукраинских нарративах.
Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия была снова под атакой беспилотников
В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.
Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.
В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.