Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки російських обстрілів , головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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5 людей загинули, 9 – дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область
Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області:
- був 1 ракетний удар по Запоріжжю.
- відбулося 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані.
- 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське.
- 223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
- Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
Харків був під атакою дронів і ракет
- Уночі 2 червня ворог вдарив дронами по Холодногірському району. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Постраждали 6 людей, серед них – семирічний хлопчик.
- Під ранок противник вдарив двома балістичними ракетами по Київському району. Одна влучила біля багатоповерхового будинку. Інша вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи. Постраждалих немає.
Президентом Польщі стає антиукраїнський кандидат
Президентом Польщі стає Кароль Навроцький, який побудував свою кампанію на антиукраїнських наративах.
Вибухи під Москвою, дим та спалахи у низці регіонів: Росія була знову під атакою безпілотників
У ніч на 2 червня в Росії зафіксовано невідомі безпілотники в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою.
Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим, а влада заявляє про збиття дронів системами ППО.
У деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком, а влада закликала мешканців ховатися у безпечних місцях.