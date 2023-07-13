Об этом 24 Каналу сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов. В Подольском районе произошел пожар, следствие будет устанавливать причину гибели.

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"В Подольском районе был пожар. Во время тушения пожара нашли тело. Следствие будет устанавливать причину смерти. Поэтому мы этот пожар пока не связываем с падением обломков", – заявил он.

Все "Шахеды" были сбиты

Михаил Шаманов отметил, что атака была очень сложной и массированной. Третий день подряд россияне пытаются атаковать Киев с помощью баражирующих боеприпасов "Шахед", они заходили на столицу по разным направлениям. ПВО сбило все воздушные цели – более десятка "Шахедов".

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что есть попадание обломков в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По предварительной информации, есть повреждения жилых домов.

Есть двое травмированных в Дарницком районе – 19-летняя девушка и 23-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями стеклом. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Также двое пострадавших в Шевченковском районе, им оказали помощь на месте. В этом районе во время тушения пожара спасатели ГСЧС спасли одного человека.

Должны поблагодарить всем экстренным службам, которые вовремя выехали на место падения обломков. Они отреагировали на звонки людей и вовремя потушили все пожары. На местах тушения пожаров было привлечено 95 спасателей, 19 единиц техники,

– рассказал спикер.

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