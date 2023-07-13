Об этом 24 Каналу сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов. В Подольском районе произошел пожар, следствие будет устанавливать причину гибели.
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"В Подольском районе был пожар. Во время тушения пожара нашли тело. Следствие будет устанавливать причину смерти. Поэтому мы этот пожар пока не связываем с падением обломков", – заявил он.
Все "Шахеды" были сбиты
Михаил Шаманов отметил, что атака была очень сложной и массированной. Третий день подряд россияне пытаются атаковать Киев с помощью баражирующих боеприпасов "Шахед", они заходили на столицу по разным направлениям. ПВО сбило все воздушные цели – более десятка "Шахедов".
Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что есть попадание обломков в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По предварительной информации, есть повреждения жилых домов.
Есть двое травмированных в Дарницком районе – 19-летняя девушка и 23-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями стеклом. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
Также двое пострадавших в Шевченковском районе, им оказали помощь на месте. В этом районе во время тушения пожара спасатели ГСЧС спасли одного человека.
Должны поблагодарить всем экстренным службам, которые вовремя выехали на место падения обломков. Они отреагировали на звонки людей и вовремя потушили все пожары. На местах тушения пожаров было привлечено 95 спасателей, 19 единиц техники,
– рассказал спикер.
Что известно об атаке на Киев: смотрите видео
Комбинированная атака на Украину
- В ночь на 13 июля российские военные совершили комбинированную атаку Украины. Для нее враг использовал как "Шахеды", так и крылатые ракеты "Калибр".
- В частности, в 01:15 сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Также в 01:22 написали о том, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области. В 01:26 писали о взрывах в Киеве, а через несколько минут стало известно, что они звучали снова. Также в этом временном промежутке слышали взрывы в Полтавской области. Приблизительно в 2 ночи взрывы слышали в Запорожье, Херсоне, Кропивницком.
- Утром 13 июля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что поздно вечером в небе над областью сбили беспилотник. Он подчеркнул, что в городах и районах области ночь прошла без обстрелов.
- На столицу иранские "мопеды" заходили по разным направлениям. Этой ночью силам и средствам ПВО в воздушном пространстве Киева удалось обнаружить и сбить около десяти целей врага.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что силы и средства ПВО в области этой ночью сбили один "Калибр" и четыре дрона-камикадзе "Шахед".