Про це 24 Каналу повідомив речник КМВА Михайло Шаманов. У Подільському районі сталось пожежа, слідство встановлюватиме причину загибелі.

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"У Подільському районі була пожежа. Під час гасіння пожежі знайшли тіло. Слідство буде встановлювати причину смерті. Тому ми цю пожежу поки не пов’язуємо з падінням уламків", – заявив він.

Усі "Шахеди" були збиті

Михайло Шаманов зазначив, що атака була дуже складною та масованою. Третій день поспіль росіяни намагаються атакувати Київ за допомогою баражуючих боєприпасів "Шахед", вони заходили на столицю з різних напрямків. ППО збила усі повітряні цілі – понад десяток "Шахедів".

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що є влучання уламків у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. За попередньою інформацією, є пошкодження житлових будинків.

Є двоє травмованих у Дарницькому районі – 19-річна дівчина та 23-річний чоловік. Їх госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями склом. Зараз вони у задовільному стані.

Також було двоє постраждалих у Шевченківському районі, їм надали допомогу на місці. У цьому районі під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС врятували одну людину.

Маємо подякувати усім екстреним службам, які вчасно виїхали на місце падіння уламків. Вони зреагували на дзвінки людей і вчасно загасили всі пожежі. На місцях гасіння пожеж було залучено 95 рятувальників, 19 одиниць техніки,

– розповів речник.

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