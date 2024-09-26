О последствиях ночной атаки на Киевщину сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. К счастью, обошлось без раненых и жертв.

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Последствия атаки на Киев и область

На территории Киевской области в течение вражеской атаки работали силы противовоздушной обороны, в результате чего цели были уничтожены. В ОВА выразили благодарность за эффективную работу и надежную защиту.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

По словам Кравченко, в трех районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируется возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожарным удалось обуздать пламя.

Кроме того, в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитых целей повреждены окна в одной из квартир многоэтажного дома. Сейчас оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

К слову, этой ночью в направлении Киева направлялось более 15 вражеских дронов. Боевая работа защитников неба продолжалась 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов.