Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко про наслідки нічної атаки на Київщину. На щастя, минулося без поранених та жертв.

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Наслідки атаки на Київ та область

На території Київської області протягом ворожої атаки працювали сили протиповітряної оборони, внаслідок чого цілі було знищено. В ОВА висловили вдячність за ефективну роботу та надійний захист.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, у трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксується загоряння лісової підстилки та трав'яного настилу. Пожежникам вдалося приборкати полум'я.

Крім того, в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку Зараз оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

До слова, цієї ночі в напрямку Києва прямувало понад 15 ворожих дронів. Бойова робота оборонців неба тривала 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.