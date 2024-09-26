Про це повідомив Сергій Попко в телеграм-каналі КМВА. Посадовець розповів про наслідки нічної атаки агресора.

Зверніть увагу Росія вдарила "Шахедами" по Києву: внаслідок падіння уламків загорівся будинок

У Києві внаслідок атаки "Шахедами" постраждала дитина

Начальник КМВА зазначив, що, попередньо, внаслідок цієї повітряної атаки ворожих безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново виїхав Київгаз.

Крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, також пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували,

– заявив Сергій Попко.