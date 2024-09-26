Уранці начальник КМВА Сергій Попко та мер Києва Віталій Кличко розповіли про наслідки обстрілу. Зокрема, через падіння уламків дрона спалахнула пожежа в житловому будинку.

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Пожежа в Києві через атаку БпЛА

Як зазначає влада столиці, розташована багатоповерхівка, де спалахнула пожежа, у Печерському районі міста. На місце події виїхали екстренні служби.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків фіксують загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце,

– написав мер Кличко.

Згодом стало відомо точну причину пожежі. Власне, уламок безпілотника пошкодив газову трубу на першому поверсі будинку, спричинивши її розгерметизацію.

Зверніть увагу! Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих серед людей.

Повітряну тривогу в Києві оголосили вночі 26 вересня о 01:40. Станом на 06:30 – вона безперервно триває уже майже 5 годин. У своєму телеграм-каналі Повітрі сили оперативно інформують про рух ворожих дронів Україною.