Уранці начальник КМВА Сергій Попко та мер Києва Віталій Кличко розповіли про наслідки обстрілу. Зокрема, через падіння уламків дрона спалахнула пожежа в житловому будинку.

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Пожежа в Києві через атаку БпЛА

Як зазначає влада столиці, розташована багатоповерхівка, де спалахнула пожежа, у Печерському районі міста. На місце події виїхали екстренні служби.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків фіксують загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце,
– написав мер Кличко.

Згодом стало відомо точну причину пожежі. Власне, уламок безпілотника пошкодив газову трубу на першому поверсі будинку, спричинивши її розгерметизацію.

Повітряну тривогу в Києві оголосили вночі 26 вересня о 01:40. Станом на 06:30 – вона безперервно триває уже майже 5 годин. У своєму телеграм-каналі Повітрі сили оперативно інформують про рух ворожих дронів Україною.