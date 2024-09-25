Про загрозу о 20:20 повідомило командування Повітряних сил України. Актуально про рух ворожих дронів, загрозу атак та роботу ППО інформує 24 Канал.

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20:25, 25 вересня Декілька груп ударних БпЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Харківщини. Однак згодом змінили курс у напрямку Чернігівщини.

20:20, 25 вересня "Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА", – повідомили ПС.



