Про загрозу о 20:20 повідомило командування Повітряних сил України. Актуально про рух ворожих дронів, загрозу атак та роботу ППО інформує 24 Канал.
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20:25, 25 вересня
Декілька груп ударних БпЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Харківщини. Однак згодом змінили курс у напрямку Чернігівщини.
20:20, 25 вересня
"Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА", – повідомили ПС.