Об угрозе в 20:20 сообщило командование Воздушных сил Украины. Актуально о движении вражеских дронов, угрозу атак и работу ПВО информирует 24 Канал.
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20:25, 25 сентября
Несколько групп ударных БпЛА двигались по территории Сумской области в направлении Харьковщины. Однако впоследствии изменили курс в направлении Черниговщины.
20:20, 25 сентября
"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", – сообщили ПС.