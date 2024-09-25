Об угрозе в 20:20 сообщило командование Воздушных сил Украины. Актуально о движении вражеских дронов, угрозу атак и работу ПВО информирует 24 Канал.

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20:25, 25 сентября Несколько групп ударных БпЛА двигались по территории Сумской области в направлении Харьковщины. Однако впоследствии изменили курс в направлении Черниговщины.

20:20, 25 сентября "Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", – сообщили ПС.



