Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято с целью учета потребностей в комплектовании Сил обороны, а также для уменьшения общественного напряжения.

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Отмечают, что новые решения оформлены в установленном порядке и доведены до воинских частей для служебного пользования.

Однако, органы военного управления не могут комментировать детали, связанные с выполнением служебных задач, поскольку это может дать врагу больше возможностей для оценки наших ресурсов.

Понимаем желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. Но это не на пользу общему делу борьбы против агрессора,

– отметили в Сухопутных войсках.

Командование также добавило, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет имеет возможность добровольно присоединиться к военным формированиям для приближения победы.

"Враг пришел к нам с оружием. И мы должны одолеть его с оружием! Это единственный путь к Победе!" – отметили военные.

Мобилизация в Украине